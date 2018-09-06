旅日民眾求助代表處竟遭潑冷水 外交部：已要求嚴肅檢討

日本關西地區近日遭燕子颱風重創，關西機場更因此被迫關閉，不少旅客都受困機場中。（法新社）

2018-09-06 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本近日遭燕子颱風強襲，今日凌晨北海道又發生規模6.7強震，導致當地交通大亂，不少旅客受到影響。有網友今天更在PTT發文踢爆，嘗試去電駐日辦事處求助，沒想到竟遭對方冷言冷語，引發許多網友到駐日代表謝長廷的臉書留言砲轟。外交部於今天下午也對此表示，第一線同仁確應更有同理心，已要求駐處嚴肅檢討。

日本關西地區近日遭燕子颱風重創，關西機場更被迫關閉，不少旅客受困機場，其中也包含我國國人，但有網友今天在PTT發文指出，他好不容易從關西機場脫困後，曾嘗試致電駐日辦事處，詢問是否可以給予相關協助，像是大阪哪裡可以提供住宿之類的，沒想到卻聽到對方「呿的一聲訕笑一下」，還說「請問我能幫你什麼？你要住哪裡是你們的選擇，我要怎麼幫你找住宿？」這樣的回應，讓他當下心都冷了一半。

這番發文也引發大批網友不滿，湧入謝長廷的臉書留言砲轟，怒批「駐日代表在做什麼？」、「最差勁的駐日代表處」，「中國大使館可以排車協助、台灣大使館接電話態度不佳，也無提供派車，謝長廷大使你真的要檢討！」甚至有部分網友嘲諷，「忙著刪留言，沒空管台灣旅客」。謝長廷今天中午雖於臉書發文說明北海道新千歲機場的動態，但仍持續有網友留言批評。

據《ETtoday》報導，外交部今天下午對此回應，經查證駐處同仁確實於深夜接獲我國民眾電話，盼駐處能協助代訂附近城市的旅館。外交部認為第一線同仁確應更有同理心，協助我國人遇緊急狀況處境，已要求駐處嚴肅檢討。外交部也說，已提醒各駐外館處，日後務必以更積極主動的態度及同理心服務國人，以便即時提供國人必要的協助，落實政府提供國人海外急難救助的便民措施。