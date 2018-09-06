爭取更好成績 賴揆指示：前進東奧展開後勤作業

2018-09-06 11:46

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天在主持行政院院會時就「2018年第18屆雅加達巨港亞洲運動會參賽成果」報告裁示說，這次亞運台灣代表團摘金奪牌的項目大部分與奧運競賽種類相同，請教育部針對優勢運動項目，研擬專案式選、訓、賽、輔計畫，並以這次後勤規模為基本門檻，聆聽選手需求，持續精進強化，讓選手可以在最佳狀態下展現實力，以期在2020年東京奧運持續為我國爭光，爭取更好的成績。

賴揆指出，體育是國力的展現，台灣體育發展環境，在各部會與國人共同努力下，透過修法、推動體育改革，以及預算投入等各項施政作為，相較過去已日趨完善，也反映台灣整體實力正逐漸提升。後續仍請相關部會持續努力，讓更多有志於體育的年輕人可投入，也讓體育成為年輕人的築夢園地，透過體育競技場域，讓世界看見台灣，展現台灣的國力。

他表示，2018年亞運已於9月2日閉幕，我國勇奪17金、19銀、31銅，共67面獎牌，金牌數在45個參賽國家中排名第7，總獎牌數排名第9。

賴清德說，對於台灣代表團所有教練、選手、以及後援團隊等的努力，他要代表行政院，再次表達最高的敬意及感謝。同時感謝張景森政委的督導協調，以及教育部、交通部、外交部、僑委會等相關部會的努力與辛勞，予以肯定與感謝。

賴清德說，行政院已核定「優秀運動選手輔導方案」，教育部將在10年內投入64億元，推動優秀運動選手的生涯輔導，包括就學輔導、就業扶植及獎勵等，去年也已調整教練薪資結構及成就加給，後續請教育部進一步研擬有功教練給予獎勵的部分，讓教練更加投入並爭取更好的成績，也讓優秀運動選手無後顧之憂。