爭取更好成績 賴揆指示：前進東奧展開後勤作業

2018-09-06 11:46

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天在主持行政院院會時就「2018年第18屆雅加達巨港亞洲運動會參賽成果」報告裁示說，這次亞運台灣代表團摘金奪牌的項目大部分與奧運競賽種類相同，請教育部針對優勢運動項目，研擬專案式選、訓、賽、輔計畫，並以這次後勤規模為基本門檻，聆聽選手需求，持續精進強化，讓選手可以在最佳狀態下展現實力，以期在2020年東京奧運持續為我國爭光，爭取更好的成績。

賴揆指出，體育是國力的展現，台灣體育發展環境，在各部會與國人共同努力下，透過修法、推動體育改革，以及預算投入等各項施政作為，相較過去已日趨完善，也反映台灣整體實力正逐漸提升。後續仍請相關部會持續努力，讓更多有志於體育的年輕人可投入，也讓體育成為年輕人的築夢園地，透過體育競技場域，讓世界看見台灣，展現台灣的國力。

他表示，2018年亞運已於9月2日閉幕，我國勇奪17金、19銀、31銅，共67面獎牌，金牌數在45個參賽國家中排名第7，總獎牌數排名第9。

賴清德說，對於台灣代表團所有教練、選手、以及後援團隊等的努力，他要代表行政院，再次表達最高的敬意及感謝。同時感謝張景森政委的督導協調，以及教育部、交通部、外交部、僑委會等相關部會的努力與辛勞，予以肯定與感謝。

賴清德說，行政院已核定「優秀運動選手輔導方案」，教育部將在10年內投入64億元，推動優秀運動選手的生涯輔導，包括就學輔導、就業扶植及獎勵等，去年也已調整教練薪資結構及成就加給，後續請教育部進一步研擬有功教練給予獎勵的部分，讓教練更加投入並爭取更好的成績，也讓優秀運動選手無後顧之憂。

  • 賴揆指示前進東京奧運要在今年亞運表現優異的台灣代表團持續為國爭光。（資料照）

    賴揆指示前進東京奧運要在今年亞運表現優異的台灣代表團持續為國爭光。（資料照）

相關關鍵字： 後勤作業 東京奧運 賴揆