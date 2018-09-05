柯P譏「邏輯不好」 姚人多說話了

台北市長柯文哲近日深陷器捐風暴，昨竟脫口「姚人多今天請假請是嗎？」為民進黨台北市長參選人姚文智操盤的海基會副董事長姚人多昨晚在臉書回批「你的做法跟你厭惡的吳祥輝有什麼不同？」柯文哲今譏姚人多「邏輯不好」。對此，姚人多回應，「選舉中還是有人性跟基本的信任」，這才是候選人應該為這場選舉留下來的東西。（資料照）

2018-09-05 18:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市長柯文哲近日深陷器捐風暴，昨脫口「姚人多今天請假請是嗎？」而為民進黨台北市長參選人姚文智操盤的海基會副董事長姚人多昨晚在臉書回批「你的做法跟你厭惡的吳祥輝有什麼不同？」柯文哲今又譏姚人多「邏輯不好」。對此，姚人多回應，「選舉中還是有人性跟基本的信任」，這才是候選人應該為這場選舉留下來的東西。

姚人多受訪表示，雖然選戰一定會有一些交鋒，不過，他這個人一向都是正面思考。昨天晚上他在臉書上說，願意公開表示，「柯市長不是那樣的人，不是就不是」。今天看到柯市長回應，「相信姚人多不會幹這種事」。在他看來，這就是正向的東西，「這樣就對了」。

姚人多強調，「選舉中還是有人性跟基本的信任」，姚文智一直希望台北市長選舉朝正面發展，回到市政議題的討論，不要變成尋找幕後主事者跟器官移植的攻防戰。「我認同他的理念，這才是候選人應該為這場選舉留下來的東西」。