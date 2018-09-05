不滿吳音寧臉書放話 柯P爆粗口：我實在太火大了！

台北市長柯文哲5日出席防身警報叫拉跑，學童安全你我護活動，會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-05 12:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北農總經理吳音寧近日為第一市場改建案和市府槓上，讓市長柯文哲數度不滿嗆吳太離譜，本報今獨家踢爆，北農改建版本是柯在市長室會議要求才提出。對此，柯文哲今受訪表示，在還沒開工、還沒最後定案前，每個人都可以提出他的意見，但要在體制內解決，柯更不滿指，進入體制內的人，不要一直用體制外的行為模式做事，「我實在是受不了這種事情」。

北農總經理吳音寧堅決不到議會備詢，昨卻在臉書上傳北農改建小組赴日考察報告，強調希望能促成更符合未來批發市場使用的改建方案，引發北市府強烈不滿，不僅副市長陳景峻嗆吳「角色錯亂」，柯文哲更直言「很奇怪」。

對於今爆出北農的改建版本是出於市長室要求，柯文哲說，吳音寧是北農總經理，應該要提到董事會，董事長要知道，市府每個月也有雙首長會議，還有市長室會議，每天都可以進市府掛急診，有什麼意見就進來報告，不是寫臉書，把報告上傳到臉書上，太離譜了。

對於吳音寧表示，一切都有開會紀錄。柯文哲忍不住爆粗口，回嗆「那就拿出來看啊」，「我要開始發脾氣了」。

柯文哲痛批，吳音寧現在是體制內的總經理，不是每天外面發臉書，到外面講話，拜託，那去董事會報告，產業局、工務局聯合會議，吳音寧都不來開會，董事會也不去講，每天寫臉書。

柯文哲說，最受不了的是吳音寧還找議員質詢我們，影射我們少11億元，說我們擋人財路，「我實在太火大了」，太過分了，搞什麼鬼啊。