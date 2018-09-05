國車國造再提升 高鐵與中鋼簽約自製電車線工程車

國車國造再進一步，高鐵公司董事長江耀宗（左）與中鋼董事長翁朝棟（右）簽約，將產製電車線工程車，自製比率約60%。（記者鄭瑋奇攝）

2018-09-05 11:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵今日與中鋼公司簽約，將花費12.32億元採購12台多功能電車線工程車，台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，這次12台工程車的轉向架組，全部都是由中鋼自行研發、設計、製造，國產化比例可達近60%；設計時更將車體工作平台空間最大化，提升高鐵維修效率、強化人員高空作業安全。

這次交車整體期程為66個月，最快2021年就可有新工程車，投入高鐵電車線維修作業。

高鐵現行電車線工程車共有6種，是從德國、日本引進不同車型，且早年就是購買二手車輛，現在有些工程車的車齡都已逾40年。為滿足未來維護、緊急搶修、車輛汰換需求，這次採購新車採公開招標評選最有利標方式，最終由中鋼公司得標。

江耀宗表示，為給維修人員應有更安全的作業空間，中鋼要將高鐵現行6種工程車的功能，整併成2款，並讓工作平台可多方向旋轉、展延。這次12台車包含多功能維修車8台、電車線沿線車4台。

交通部長吳宏謀表示，中鋼公司除核心業務外，包含造船、風電等，只要有用到鋼鐵產業幾乎都有中鋼的影子，而台灣軌道運輸在前瞻計畫擘劃下，逐漸建構完整，西部都會區有高鐵、台鐵運輸，恆春半島、日月潭等景點，未來也要將軌道運輸建構起來；花東雙軌、南迴電氣化等，也都會在109年後慢慢呈現出來。而軌道運輸不論是研發、設計、維修、管理，每個環節都非常重要且商機無限，這次高鐵與中鋼簽約，就是非常重要的里程碑。

經濟部長沈榮津表示，交通部很努力將軌道產業商機呈現出來，不論是前瞻軌道運輸中新闢路線、新購車輛，還是盤點高鐵、台鐵、捷運所需維修零件，將標準、規格、需求數量、期程都講的一清二楚，就看產業界要不要投入進來，引進技術或取得授權後，開發本土維修市場商機。而相關技術缺口，工業局有科專計劃可以支持，讓需求端放心，並強化供給端品質、價格優勢。

中鋼從84年開始，就做過鐵路機關車、貨櫃裝櫃車、爐渣車等，中鋼董事長翁朝棟表示，目前已做過台鐵、捷運的高壓清洗車、維修工程車等，這次取得高鐵電車線工程車標案，不論是設計、製造、組裝、試車都會在國內進行，且本土化比例可達60%。

車輛轉向架自製是台灣積極推動且期望達成目標，交通部表示，雖然這次工程車轉向架已可自製，不過因工程車的車速較慢，車輛乘載力、動力系統、煞車系統都與客車不同，並不代表捷運、台鐵車廂轉向架已可以自製，不過未來仍會持續努力。

高鐵這次簽約將引進多功能維修車8台。（記者鄭瑋奇攝）