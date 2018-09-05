蘇貞昌、侯友宜民調拉鋸 高達7成民眾最想要的是...

2018-09-05 10:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣世代智庫今（5）日公布「2018選舉定期民調：新北市」民意調查結果。調查顯示，民進黨籍新北市長參選人蘇貞昌支持度為43.2％，國民黨籍參選人侯友宜支持度為43.9％。相較於7月底調查結果，兩人支持度差距由2.0個百分點縮小為0.7個百分點，進入誤差範圍內，選情仍維持五五波態勢。看好度部分，侯友宜（50.7％）領先蘇貞昌（35.2％）。而民調也顯示，不分藍綠有高達近7成民眾希望新北市長候選人應該進行電視市政辯論。新北市議員參選人張志豪表示，侯友宜既然一直否定蘇貞昌的政策利多，不如兩人就來場政策辯論吧。

民調記者會主持人、律師譚耀南表示，本次調查有53.8％新北市民認為與四年前相比新北市整體有進步，認為沒有進步的市民佔37.5％。對於侯友宜擔任副市長的施政表現，67.3％的市民沒有印象，有印象的民眾僅佔28.9％。蘇貞昌擔任縣長的施政表現，有印象的民眾佔51.5％，沒有印象的民眾佔46.0％。

根據民調，在比較兩位候選人執政能力部分，46.0％的市民認為蘇貞昌較能深入了解市民需要，35.7％的民眾認為侯友宜較能了解。43.1％的市民認為蘇貞昌較能解決新北市民問題，39.1％認為侯友宜較能解決。42.8％的民眾認為蘇貞昌較能讓新北市更好，41.2％民眾則認為侯友宜較能。

民調指出，針對市長候選人進行電視市政辯論議題，近八成市民認為候選人應該公開進行市政辯論（78.2％），認為不應該的民眾僅佔13.8％。從交叉分析來看，不論受訪民眾政黨認同為何，認為新北市長候選人「應該」進行電視市政辯論的比例都在6成8以上，顯示民眾對於市政辯論的重視與期待。

譚耀南指出，整體來說，根據民調數字，新北市民認為蘇貞昌執政、施政能力高過侯友宜，兩人支持度打成平手，但是蘇貞昌看好度比侯友宜低15個百分點，侯友宜看好度較高。

新北市議員參選人張錦豪指出，兩人差距越來越近，跟他們在跑市場、基層的狀況大致相同。蘇貞昌的執政印象很高，侯友宜很低，這讓他很驚訝，因為蘇貞昌已經離開台北縣長職務很多年，侯友宜才剛卸任，結果大部分民眾卻對蘇貞昌的執政較有印象。他的選區在新北市汐止區，選民結構呈現藍大於綠，現在最大問題是交通，希望能選出有魄力的蘇貞昌擔任。

與會的新北市議員參選人張志豪表示，支持度和看好度會隨著選情變動，不過目前兩人支持度差距已經在縮小當中，蘇貞昌團隊議題多、競選節奏分明，侯友宜則是負責新北市政府團隊的公安、危機處理，這些表現也反應在民調數字上。侯友宜既然一直否定蘇貞昌包括體育政策、專用垃圾袋等政策利多，不如就來跟蘇貞昌來場公開辯論吧。

調查為台灣世代智庫委託執行，訪問係於107年8月29日至31日晚間進行訪問。此次成功訪問1432位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差於正負2.59％。調查以新北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡、教育程度及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。