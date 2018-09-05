三星鄉長不服民進黨議員初選民調提告 檢方不起訴

2018-09-05 09:42

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉長黃錫墉認為民進黨議員初選民調，議長陳文昌陣營找人代接電話，影響民調結果，違反選罷法規定，決定對帶著人代接電話的三星鄉民代會主席陳文新等4人提告，全案檢方偵結，認為查無被告有任何收賄或給予不正當利益影響選舉的情事，不起訴處分；黃錫墉批評，地檢署根本在政治操作，將申請再議。

下屆三星鄉選區議員應選1席，綠營首任陳文昌尋求連任，黃錫墉兩屆鄉長任期屆滿後轉戰議員，2人參加黨內初選爭取提名，今年1月下旬電話民調由陳文昌勝出。

但黃錫墉指控對手陣營陳文新等人，帶人闖入民宅代接電話，接電話者還包含宜蘭縣代理縣長陳金德兒子陳謙，影響選舉公平性，黃不接受民調結果，也到地檢署按鈴，針對陳文新等4名陳文昌陣營人士提告，認為行為違反選舉罷免法。

於偵查中，被告4人堅持否認犯行，陳文新辯稱，他根本不認識陳謙，也沒帶人到民宅代接電話；陳文昌陣營余姓女子則說，是陳文新需要有人幫忙接民調電話，他才指示陳謙去幫忙，但沒告訴陳謙要怎麼回答民調問題。

陳謙則說，是余女要他去幫忙接民調電話，他進到民宅後，屋主回答他是支持陳文昌的；陳謙同事陳姓男子則說，屋主也是他的鄰居，因為臥病在床無法接聽電話，他才向余女提及此事，余才派陳謙去幫忙。

全案檢方偵結，認為黨內初選非屬公務人員選舉罷免法規定的選舉，加上民宅屋主看護證稱，陳謙等人進到屋內，並沒有交付任何金錢，本案也查無被告有賄賂或其他給予不正當利益之情事，不起訴處分。

針對不起訴的結果，陳文昌說，本案本來就與選罷法無關，黃錫墉提告就是要打混仗，初選民調要組織動員要各憑本事，按照機制來，黃錫墉初選輸了仍堅持參選到底，明顯違背初選機制，還說自己是代表水牛精神參選，這是在消費民主前輩張川田。

黃錫墉表示，陳文昌用不正當的方式做民調，明顯違反選罷法，全案地檢署判不起訴是在政治操作，他將申請再議，並向大法官申請釋憲，保障自身權益，他也指出，張川田的水牛精神是為民造福，陳文昌沒資格談水牛精神，因為他的從政風格與張川田完全不同。