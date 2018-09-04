酸接見亞運國手 侯友宜：應要想如何有更好教練和環境

侯友宜認為，國手們奪牌、贏得好成績都是他們的辛苦得來，大家只是沾光，應該要思考如何有更好教練和環境。（記者邱書昱攝）

2018-09-04 22:09

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天晚間到永和區參加福和觀光市集中元餐會。談到亞運選手歸國後上午接受總統蔡英文接見，下午參加行政院長賴清德宴請餐會，侯友宜不禁說，大家都是沾選手光，應該要想如何有更好教練、環境。

侯友宜出席餐會，立法委員林德福、市議員陳鴻源、連斐璠、議員參選人游輝宂也都到場。侯友宜說，出來拚市長是第一個人生的選擇，需要大家一起相挺，自己內心價值就是公平、正義、榮譽。有趣的是，現場替幫忙輔選的退休警察兄弟來段「凍蒜」口號教學，旁邊的後援會成員認真地說要「頓一下」。

談到剛回國的亞運選手們，侯友宜認為，選手是最辛苦的，得到好成績、獎牌是所有人沾光，應該思考如何能夠有更好教練、打造更好的環境，當時還在擔任副市長期間蓋好幾座的國民運動中心，打造運動基礎建設，而現在做的三環三線、公托、托老中心都是以前沒做。

侯友宜也說，每次到市場握手都感到溫暖，尤其握到攤販油膩的手都會覺得是爸爸的雙手、也是自己人，現在這雙「友誼的手」就是要和善良的人黏在一起，打造安居樂業，創造好日子。