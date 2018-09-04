柯P又陷器官移植風波 《屠殺》作者重貼訪談影片澄清

台北市長柯文哲近日身陷器官移植風波，遭控帶病人到中國移植器官，且器官都來自於法輪功，《屠殺》作者葛特曼特別貼出1段4年前的訪談紀錄替柯文哲澄清。（圖擷取自伊森‧葛特曼網站）

2018-09-04 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日身陷器官移植風波，遭控帶病人到中國移植來自法輪功的器官。有網友特意到美籍作家葛特曼（Ethan Gutmann）的臉書上留言，希望能出言澄清，葛特曼因此貼出1段4年前的訪談紀錄回應。

葛特曼：柯文哲是「非凡的勇者」

影片中，葛特曼特別強調，在他的書中，並沒有將柯文哲描述為「器官掮客（organ broker）」，而是形容柯文哲為「非凡的勇者（singular courage）」。他表示柯文哲從未帶病人去中國進行器官移植，只是關心那些去中國移植器官後，回到台灣求診的病患，應如何妥當進行後續照護，並確定這些病患的器官來源。

柯文哲去中國訪查之後，有人告訴他這些移植的器官都相當安全，因為是來自「不菸、不酒、每天練氣功的法輪功」，而當地的醫療團隊為了拉攏生意，還向柯文哲說，他們可以給柯文哲有器官移植需求的病患「中國價格」（約為「外國人價格」的一半），不過，最後遭柯文哲拒絕。

抱怨總被斷章取義 點名中央社未登他的聲明

葛特曼在影片末尾也批評台灣媒體、政治人物，過去斷章取義使用他的文章，更說他曾經在受《中央社》採訪後，撰寫他對此事的聲明並完整翻譯成中文，要求《中央社》假如要刊登他的說法，必須將這份聲明完整刊登，但後來他發現《中央社》儘管口頭允諾，最後卻並未採用他的聲明，葛特曼認為「因為我說的不是他們要的」。

葛特曼2014年聲明網頁：

影片及全文

葛特曼2014年聲明影片：