馬英九：拿慰安婦爭取轉型正義 對這些阿嬤才公平

2018-09-03 15:21

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今早參加一場紀念抗戰勝利特展時談到慰安婦，提及太陽花學運後，高中生抗議課綱時有高中生說慰安婦有自願的，「我那時覺得好羞恥」，馬還說，政府有訂促轉條例，如果有心的話，拿慰安婦例子去爭取轉型正義，對阿嬤才公平。

馬英九今早參加抗戰勝利相關特展並致詞，馬提到中國8年抗戰，對東北人來講14年，對台灣人來講是50年，在毫無勝算下堅忍不拔，用消耗戰和持久戰牽制百萬日軍，為二戰做出貢獻。

馬英九說，國軍守了松滬戰場3個月，完全出乎日本意料，日軍想報復，攻克南京後就殺燒擄掠，5萬名日軍有計畫、有預謀、有系統地進行殺戮、強姦、搶劫、縱火，瘋狂程度舉世震驚，國際媒體譴責，日本天皇也要求南京指揮官注意皇軍軍紀，那時日軍將領松井石根就想到隨軍慰安婦的概念。

馬英九指出，在太平洋戰爭時，戰場建立1千多個慰安所，提供日軍性服務；1996年聯合國人權委員會出版了慰安婦的官方調查報告，認為慰安婦這名稱太美化，應該用「軍事性奴隸」﹔2007年美國眾議院無異議通過譴責及要求日本賠償的決議，共有31個國家的國會通過決議。

馬英九表示，在太陽花學運後，高中生抗議課綱時，有高中生說台灣慰安婦有自願的，「我那時覺得好羞恥」，怎麼會有這樣的人跟想法，就是因為不了解，日本在台灣招慰安婦多半是哄騙的，跟韓國跟其他國家用綁架、恫嚇的不太一樣，是到了現場才知道不是去做雜役和看護工。

馬英九強調，慰安婦是國際婦女界爭取人權保障的的典範；3年前日本政府有召開記者會，對於侵略跟殖民表示歉意，但對於慰安婦只說大戰時有婦女的榮譽跟尊嚴受到嚴重傷害，會謹記在心，他當時說希望日本人可以做得更好，認為欠缺道歉和賠償。

馬英九提到，有人說他的目的是破壞台日關係，但他對於歷史恩怨態度一向是「面對歷史，就事論事，是非分明，面對受害人，將心比心，療傷止痛」，完全用公平的角度看待，他曾在台南建八田與一紀念園區，7年前日本核災發生時到電視上募款，恩怨分明，人道援助不會猶豫，面對戰爭犯罪也不會猶豫。

馬英九也說，我們國內政府訂促轉條例，時間拉到1945年8月15日天皇宣布接受無條件投降，那時距離台灣光復還有2個月多，如果政府真的很關心轉型正義，慰安婦是最好的例子，如果政府有心的話，可以去爭取轉型正義，對台灣這些阿嬤才公平。