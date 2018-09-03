民雄鐵路高架化說明會惹議 立委陳明文澄清

國民黨籍議員詹琬蓁（左起）、林于玲與王啟澧質疑民雄鐵路高架化說明會搞分化。（記者蔡宗勳攝）

2018-09-03 14:50

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕立委陳明文國會辦公室明天上午10點將於民雄鄉公所舉辦嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫進度地方說明會，卻引發國民黨籍議員不滿，抨擊分黨派還分區域，陳明文強調，因外界質疑前瞻計畫未纳人民雄鐵路高架化，才邀請交通部長吳宏謀與會報告相關期程，破解鄉親疑慮，歡迎大家一起來關心地方建設。

議員林于玲今天質詢時問副縣長吳芳銘是否接到民雄鐵路高架化說明會通知，吳表示沒有收到到通知，縣府建設處長林永福也指是從議員的臉書看到。

林于玲表示自已是民雄人也不知情，質疑陳明文是在分黨派。

水上區的王啟澧、詹琬蓁議員指出，水上調度場不分黨派反對，這次有這麼高層級的部長南下嘉義，也應該向水上鄉親說明。

陳明文回應說，說明會主要是邀請交通部至民雄向鄉親說明民雄鐵路高架化相關時程，是政策宣示非細節討論，當然只通知地方鄉公所，至於公所要通知誰參與，我們都竭誠歡迎。

陳明文指出，民雄鐵路高架化無關藍綠也無黨派，這是鄉親期待已久的建設，過去林于玲議員看衰民雄鐵路高架化，未來也請議員一起為民雄鐵路高架化打拼。

陳明文進一步指出，縣府可行性評估已拖延至上個月底才送交通部審議，為加速民雄鐵路高架化時程，讓鄉親掌握進度，我們經向交通部反應，希望10月底前把可行性研究報告審查完竣，爭取年底行政院正式核定，達成2020年12月前動工的目標。