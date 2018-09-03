崙背鄉3前鄉長競選下屆鄉長 3人同住羅厝村又同一鄰

2018-09-03 14:29

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣崙背鄉下屆鄉長有李泓儀、李合同與李慶隆3人登記參選，3人均曾擔任過崙背鄉長，又同住在崙背鄉羅厝村，各自代表綠、藍與無黨籍拚戰，話題性十足。

擔任崙背鄉12、13屆鄉長的李合同，獲國民黨提名參選，他表示，崙背鄉長期被忽略，這幾年幾乎沒有建設，他才會再度參選為地方服務，會加強老人福利、設置長青食堂、幼兒學齡前教育等福利政策，爭取鄉親支持。

獲民進黨提名的李泓儀，是崙背鄉第15屆鄉長，他指出崙背鄉建設嚴重不足，將加強老人福利，普設長照中心外，擴大生活圈都市計畫，活化生活機能，提升鄉親工作機會。

曾任第14屆鄉長的李慶隆則在部分地方鄉代 、村長等地方人士力挺下以無黨籍參選，他表示，參選要完成他未完成的建設藍圖，行政機關遷移到行政區內，推動農業特產，活化市區商圈，推動產業文化觀光，推動一日遊行程，帶動地方商機。

3位前鄉長回鍋參選鄉長已話題性十足，3人又同住在羅厝村還是同一鄰彼此住家僅隔100多公尺的鄰居，成為村民茶餘飯後話題。

羅厝李姓村民說，同一村出3個鄉長已經不容易，現在3個參選人都是村落的人，下屆鄉長又是羅厝村人，至於要支持誰，他笑笑的說不方便明說。

崙背鄉代洪如萍說，3人擔任鄉長政績都還不錯，也各有支持群眾，實力相當。