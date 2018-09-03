阿扁出手挺其邁跟致中 靠背溫暖照秀「正義傳承」

新勇哥物語今秀出廿年前，阿扁與陳其邁的靠背溫暖照（記者王榮祥翻攝）

2018-09-03 08:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕阿扁今出手挺陳其邁、陳致中﹗透過新勇哥物語翻出20年前、阿扁與陳其邁年輕時的靠背照片，及近期陳致中與陳其邁的合影，訴求正義傳承、靠背溫暖。

勇弟表示，前後相隔20年的兩張溫暖靠背照片，代表著阿扁與其邁、致中的兩代情，與正義傳承！

勇哥說明，第一張阿扁與其邁靠背照片，是1997年阿扁市長籌組老中青三代的「寶島希望助選團」，全國走透透幫忙民進黨贏得12個縣市長，讓民進黨首度在地方選舉拿下過半席次，地方包圍中央後奠定2000年政黨輪替基礎。

勇弟補充，第二張其邁與致中靠背照，則是2018年其邁被提名為高雄市長候選人後，以母雞之姿和小雞之一的致中合影。

勇哥指出，1994年底阿扁當選台北市長，24年前市府小內閣包括由國代轉任社會局長的陳菊、由立委轉任民政局長的陳哲男、由政大教授轉任財政局長的林全、和由民間交通顧問公司轉任交通局長的賀陳旦。

而陳菊後來出任三屆、共12年高雄市長，有機會當選下一任市長的、正是陳哲男的兒子陳其邁﹔1995年時，陳哲男跟阿扁市長提到，才31歲的陳其邁醫師想選立委。希望市長能大力拉拔！

勇弟回顧，當年陳其邁競選口號就叫「師弟出馬」，因為阿扁在立法院以「正義 、認真、專業」自我期許，後來轉任台北市長，阿扁在立法院的位置有人填補接棒，陳其邁是阿扁最佳接班人！

勇哥認為阿扁成立民進黨次團體「正義連線」，並擔任連線的秘書長，後來陳其邁也接了「正義連線」秘書長，這就是「正義傳承」﹗

勇弟則宣告，9月15日週六上午10點，在高雄市小港區沿海一路261號，陳其邁、陳致中小港聯合競選總部將舉行成立大會，誠摯邀請大家不吝蒞臨指導！

勇哥給了詮釋，致中感恩有其邁！正義傳承 靠背溫暖！