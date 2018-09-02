澎湖百里侯選戰造勢 各出奇招爭取支持

2018-09-02 20:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖百里侯之爭，呈現7搶1參選爆炸情形，由於僧多粥少，因此各出奇招爭取支持，旅外企業家陳大松邀請書法名家林榮宗現場揮毫，吸引不少文人雅士前往；前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發，則發動上百輛機車遊街造勢。

以往澎湖縣長選舉，多為國民兩黨對決，有時多了1位無黨籍人士參戰，但今年卻出現多達7位候選人，除了尋求連任的現任民進黨籍縣長陳光復、披掛藍袍再度上陣的前縣長賴峰偉外，還有旅外企業家陳大松、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發、大東山珠寶呂華苑、澎科大教授吳政隆、前海洋公民基金會執行長翁珍聖等人，創歷史紀錄。

旅外企業家陳大松參選走溫和路線，以音樂會、邀請書畫名家等方式，提高知名度及爭取選民支持，充滿濃厚文學氣息，今日邀請書法名家林榮宗進駐競選總部，現場揮毫贈字有緣人，吸引不少民眾前往求字，讓競選總部出現人潮，成功打響名號，陳大松希望打一場不一樣的選戰，讓故鄉澎湖能成功蛻變。

另外脫黨參選的前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發，則發動120輛機車，由文澳自家前廣場出發，沿著文澳、西衛、光復路、治平路，一路前進澎湖縣政府，呼籲民眾拋棄藍綠顏色之分，選擇有能力領航澎湖的候選人，氣勢也相當浩大，力爭進入候選人領先團，展現奮力一搏的決心。