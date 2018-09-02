批柯P「懂什麼東西」 段宜康：違背「認同卡」第11項

2018-09-02 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前被議員質詢第一果菜批發市場改建案時，竟直接在議會上批評台北農產運銷公司總經理吳音寧「懂什麼東西」，對此民進黨立委段宜康認為，柯文哲就算不認同提案，也該理性向議會説明，而不是直接在議會直接以輕蔑的態度批評吳音寧。

今年3月吳音寧對第一果菜批發市場曾提出了「北農版」的改建案，不過不但提案沒有被北市府接受，甚至還讓她近日因此與柯文哲槓上。柯文哲日前在議會上接受質詢，被問到為什麼不採納吳音寧可以節省11億元的提案時，柯甚至在當場在議會上回嗆「她（指吳）懂什麼東西？」

民進黨立委段宜康針對此事在臉書表示「重點不在多花11億，而是在柯市長輕蔑的態度」。段宜康認為，北農的規劃建議至少有委託台大城鄉基金會規劃，並非如柯文哲所稱的「沒有先送進市政府」，更不是吳音寧自己拿筆起來隨便畫畫的。

針對北市府不採納北農的提案，段宜康則認為：「如果市長堅持市府原來的規劃案，雖然比較花錢，但功能更多、服務更周全，也該理性向議會説明，而不是隨口用一句『她懂什麼東西』來壓人。」

最後段宜康指出，柯的「進步價值，光榮城市」柯P認同卡第11項是「重大公共工程必須落實公民參與的作業程序」，然而第一果菜批發市場改建案的處理方式卻違背柯自己的理念。段宜康更譏諷問：「第一果菜批發市場改建案不知道什麼時候開始公民參與的作業程序？柯市府眼中不大懂什麼東西的公民們，有資格參加嗎？」

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