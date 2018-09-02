八百壯士紀念軍人節 提年改釋憲申請書

八百壯士捍衛中華協會今表示，明日軍人節將在各地同時舉行「反台獨、救國家、護憲法，捍衛中華民國全民誓師大會」。圖為八百壯士等反年改團體。（資料照）

2018-09-02 14:52

〔記者林良昇／台北報導〕八百壯士捍衛中華協會今表示，明日軍人節將在各地同時舉行「反台獨、救國家、護憲法，捍衛中華民國全民誓師大會」，向民進黨政府吶喊「反台獨、反空污、反霸權、反核食、反獨裁、反課綱亂改、反退俸亂改」，並和在野黨立委前往司法院遞交軍人年改釋憲聲請書。

八百壯士捍衛中華協會表示， 因應823水災南部地區災情嚴重，原規劃9月3日下午在凱道舉辦之「全民捍衛中華民國誓師大會」延後實施，同時八百壯士協會也呼籲各地區退伍軍人於活動結束後，捲起袖子一起協助災區民眾清理家園，善盡社會公益一己之力。

八百壯士協會代表退休公教軍警消暨退休人員總會、國民黨前主席洪秀柱、國防管理學院校友會、青年陽光黨等幾個捐款贊助93凱道活動的單位，於8月31日前往高雄、台南、嘉義等水患重災區，慰問低收入戶民眾，並致贈加菜金給救災部隊。

八百壯士表示，這次因應水災所有救災經費的支出，都是由贊助活動的款項支應，事前也徵詢捐款單位及個人的同意與支持，並經臨時理事會通過，沒有動用協會任何一毛錢。

八百壯士說，政府欠軍人一個感謝，欠救災官兵一份榮耀。國防部以天災為由，縮小慶祝軍人節相關活動，讓許多官兵感到萬般無奈。災民不高興是因為政府失能，這樣錯誤的作為，將嚴重打擊軍中士氣。今年軍人節不但不該低調，反而應該更高調。

八百壯士表示，6月20日軍人年改法案通過後，八百壯士立刻編組釋憲小組著手撰擬釋憲聲請書。釋憲聲請書總計約萬餘字，參酌國防部與退輔會官員在立法院答詢內容，並納入國民黨智庫與部分國民黨立委意見。

八百壯士釋憲聲請書指出「陸海空軍軍官士官服役條例」6項違憲之處：違悖信賴保護原則及比例原則、侵害人民財產權、侵害人民工作權、悖離人性尊嚴與國家生存照顧義務、違反法律不溯及既往原則，以及針對性修法有違法律平等原則與比例原則。