馬英九桃園輔選 大湳市場掃街攤商高呼「選總統」

前總統馬英九（左四）今天和立委吳志揚（左二）陪同國民黨桃園市長參選人陳學聖（左三）、八德區市議員參選人呂淑真（右一）、劉茂羣（右二）、朱珍瑤（左一）到大湳市場掃街拜票。（記者魏瑾筠攝）

2018-09-02 12:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕前總統馬英九2日上午11點半，抵達桃園市八德區大湳市場，與國民黨桃園市長參選人陳學聖及市議員參選人一同掃街拜票，不少攤商和民眾看到馬英九，搶著合影、握手，更有人再拱馬出來選總統，人氣超旺。

馬英九今天到桃園，先和立委吳志揚陪同陳學聖、市議員參選人呂淑真、劉茂羣、朱珍瑤到大湳市場，第一站到馬家涼麵品嚐涼麵，店外擠滿搶著見馬英九的支持者，紛紛高呼：「出來選總統」、「總統我愛你」！

馬英九在店內受訪表示，桃園的國民黨支持者很多，來這裡（桃園）主要是喚醒支持者對國民黨繼續支持，現在國民黨有機會，更要加強，尤其民進黨執政台灣怨聲載道，陳學聖聲勢看漲，國民黨寄予厚望。

受訪完馬英九進入大湳市場掃票，沿途擠滿人潮，不僅婆婆媽媽搶著跟他合影、握手，途中也有不少年輕族群興奮的拿出手機和他自拍，還有熱情攤商送上鳳梨，預祝選情旺旺旺，把現場擠得水洩不通，現場民眾的熱情，不輸今天上午的好天氣。