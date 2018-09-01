魏明谷民調領先王惠美 10月下旬可望大幅拉開差距

2018-09-01 17:16

〔記者蘇芳禾／彰化報導〕蔡英文總統和行政院長賴清德今天首度在彰化同台，為民進黨籍的縣長魏明谷輔選站台，這也是賴清德首度以閣揆身份，加入黨內輔選列車。核心人士透露，在蔡英文、賴清德兩巨頭合體之前，彰化縣長魏明谷的民調已經「黃金交叉」，正式超越國民黨對手王惠美，數字不斷上升當中。

據透露，根據最新民調，彰化縣幾個人口聚集的地區，魏明谷在員林、彰化市取得，而王惠美的強勢區和美鎮，魏明谷落後幅度已經拉近到3%以內，鹿港鎮因王惠美曾任鎮長，魏明谷還在急起直追中。不過綜合彰化縣整體，魏明谷已經微幅超越王惠美3%左右，正式形成黃金交叉。黨政高層則認為，可望於10月下旬可望大幅拉開。

地方操盤人士指出，魏明谷的民調在7月是谷底，團隊認為是跟年金改革7月1日上路與黨內整合有關，不過在黨中央協助政績宣傳、基層組織戰、育兒津貼、敬老津貼全力挹注下，在蔡英文8月11日赴彰化授旗後，魏明谷的民調已經止跌回升，並且與王惠美進入誤差範圍，最近在8月28日、29日所進行的最新民調中，魏明谷已經微幅超越王惠美3%左右，正式形成黃金交叉，預計在10月下旬可望大幅拉開。

民進黨中央在7月發現魏明谷民調落後，開始指派黨工、高層進駐，大約每2週就會召開一次輔選會議，分別由老家在彰化的秘書長洪耀福、副秘書長徐佳青、選對會召集人林錫耀輪流主持，規格十分高，就是要全力拉抬這個六都外人口最多的大縣選情。

地方人士透露，魏明谷個性溫和但很認真縣政，魏總覺得自己只要認真做事、政績多、風電招商做得好，民眾就會看到，不過卻忽略綠營內部的一些不滿聲浪，也任由國民黨去詮釋自己的政績，導致全世界的風電大廠都來彰化，民調卻沒有跟政績成正比。

因此，文宣幕僚就提出新點子和新的名詞，例如因為招商產生的資金來支應「風電午餐」，凸顯魏明谷是透過招商的經費支付營養午餐經費，不像其他人是「借錢」來支付，導致縣政財務困難，排擠建設預算；此外，還發明了「綠領新貴」等等名詞，讓民眾知道綠能產業可以為彰化帶來兩萬個高階就業機會。

民進黨選對會召集人陳明文受訪表示，彰化現在情勢穩定，這是因為之前魏明谷沒把縣長的心境跟角色轉成選戰候選人，不過在民調後，魏明谷已經開始跟基層講述自己的政績，讓大家能感受到。