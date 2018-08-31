盧秀燕批沒建設烏日 中市府駁斥：溪尾大橋早通車

市府強調烏日有重大建設，溪尾大橋已通車。（記者蘇金鳳翻攝）

2018-08-31 23:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於盧秀燕對烏日建設的批評，中市經發局今天表示，台灣屠宰設備落後國外十幾年，要有效提昇本市整體肉品衛生水準，及維護肉品國內外市場競爭能力，對於屠宰場硬體設備的要求有其必要性。

此外烏日區長林峰輝指出，「烏日副都心都市計畫」已在積極進行中，包括捷運綠線以及延伸彰化、烏日會展中心等重大建設也持續進行，而大台中山手線的成追線雙軌化也將於明年完工。

國民黨市長參選人盧秀燕今天到烏日市場拜票，她表示，對於屠宰場遷至烏日爭議，烏日人不接受的事，她也不接受；也批林佳龍在烏日無建設。

對此，經發局表示，市府規劃興建全新型態的肉品市場，參考荷蘭、丹麥等肉品大國模式，完全採用歐洲最新規格，打造國內第一座國際化標準的肉品市場，兼具綠能、環保、生態、教育、零售、觀光等六大功能。

經發局也強調，為避免影響居民生活，市府也將配合興建「東湖大橋」，東湖大橋連結中彰快速道路，解決當地居民聯外問題，完善該區交通網絡，也規劃興建標準三級汙水處理場。

烏日區長林峰輝指出，「烏日副都心都市計畫」已在積極進行中，包括捷運綠線以及延伸彰化、烏日會展中心等重大建設也持續進行，而大台中山手線的成追線雙軌化也將於明年完工，溪尾大橋已於105年11月通車，現更將延伸到彰化芬園，烏日有許多重大建設。

林峰輝表示，之前盧秀燕到烏日發言當地沒建設，結果引起在地里長的反彈，一一列舉烏日的建設，正當各界愈來愈看好烏日的發展潛力時，盼外界不要因為選舉唱衰烏日，在張嘴巴噴口水之餘，也要張開眼睛看事實。