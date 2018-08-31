徐廷琮棄選縣長歸隊 傅學鵬、徐志榮籲劉政鴻以大局為重

徐廷琮（中）在前縣長傅學鵬（左）、立委徐志榮（右）陪同下，宣布放棄參選下屆縣長。（記者彭健禮攝）

2018-08-31 16:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍的前縣議員徐廷琮，於3月初表態不惜脫黨參選苗栗縣長，但他於今天登記最後一天，在前縣長傅學鵬及立委徐志榮陪同下，宣布退出選戰，「歸隊」國民黨縣長參選人徐耀昌陣營。對於國民黨籍前縣長劉政鴻接連「巧遇」民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人徐定禎，傅學鵬、徐志榮都希望劉政鴻以大局為重，能多為黨考量。

徐廷琮今天帶著參選登記表格，在傅學鵬住處宣布放棄參加下屆縣長選舉。徐廷琮不諱言，過去，他為徐耀昌多次輔選，見過去的縣長勝選後，不少競選團隊成員都被安排到縣府擔任一官半職，但徐耀昌勝選後，他卻未獲安排，因此賭氣表態參選。

徐廷琮說，他表態參選以來，有人支持，但也有人反對；他曾任徐志榮立委服務處祕書長及傅學鵬任內的勞工育樂中心總幹事，在2位昔日長官力勸下，決定棄選，不要因個人私利而影響黨內團結。

對於劉政鴻接連「巧遇」徐定禎，傅學鵬說，劉政鴻過去擔任立委和縣長，都是由國民黨提名、栽培，不像他多半是無黨籍，不欠國民黨，僅有省議員一次是國民黨提名，他仍希望劉政鴻能以大局為重。徐志榮也呼籲劉政鴻能多為黨考量。

徐廷琮與徐耀昌不僅是同黨同志，也同為地方黃派；徐廷琮曾任苗栗縣議會第13屆縣議員、銅鑼鄉農會常務監事，於歷任縣長何智輝、傅學鵬等選戰中擔任幕僚，包括徐耀昌本屆競選時，也擔任徐耀昌的「總聯絡人兼組織部長」。徐耀昌當選後，徐廷琮曾轉擔任國民黨立委徐志榮服務處秘書長職位。