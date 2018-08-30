黃國昌台中陪4人登記 砲打藍綠主席、也批盧秀燕

時代力量４參選人在黃國昌（左一）等人陪同下登記。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-30 15:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕時代力量主席黃國昌今日陪台中市4名提名市議員參選人登記，「戰神」火力十足，先點名藍綠兩黨主席，依舊提名貪污被起訴、賄選當選無效的人參選，「清廉還是兩大黨的價值嗎」；他也砲打國民黨市長參選人盧秀燕未辭立委參選，「政治人物不騎驢找馬很難嗎 」。

黃國昌今日與立委徐永明、洪慈庸陪同包括李國禎，簡嘉佑、許皓甯和吳佩芸等4位黨提名參選人辦理議員參選登記，其中簡嘉佑因私事不克出席，由黃國昌代為登記。眾人以擦掉台中市議會污點等行動劇，訴求「乾淨議會，改變藍綠」。

黃國昌在登記前砲火四射，強調，台灣社會期待透過選舉改變，迎接新政治，因此選舉不可以繼續提名貪污、賄選的參選人，他點名要向民進黨主席蔡英文、國民黨主席吳敦義喊話，請兩人解釋繼續提名貪污、賄選的議員，到底是什麼意思。

黃國昌質問，「清廉還是兩大黨的價值嗎」，要兩黨主席不要閃躲，站出來對台灣人民說清楚、講明白。

此外，他也舉時力中西區市議員參選人李國禎今日辭去里長職務行政程序，質疑盧秀燕未辭立委參選市長，難道9月開議後，要繼續領立法院薪水，在地方從事個人選舉嗎？他說，政治人物不能騎驢找馬。

針對黃國昌批評，盧秀燕競選發言人張又仁表示，盧秀燕從政以來，做任何事情都會按部就班，已多次回應「一定會表現的比林市長更好」；希望黃主席也能秉持在野黨監督精神，共同監督檢視林佳龍市長是否濫用行政資源。

此外，黃國昌指出，時力4名參選人均已簽署反酒駕宣言，若在競選過程酒駕就退選，當選後酒駕就辭職；他說，不用裝可憐、喊無辜，該怎麼辦就怎麼辦，行動絕對大於口號，時力希望引領的新政治就是從實際行動作起。