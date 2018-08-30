水患出訪波蘭被罵爆 邱議瑩：外交防災跟救災同樣重要

邱議瑩與立法院副院長蔡其昌等人出訪波蘭，進行國會外交。（圖擷自邱議瑩臉書）

2018-08-30 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，造成中南部大雨成災，民進黨立委邱議瑩日前在臉書酸國民黨高雄市長參選人韓國瑜在水災當天去跳舞，痛批高雄不需要這樣的市長，但邱也被爆料罵完韓後，立刻出訪波蘭，遭到網友灌爆臉書，對此邱議瑩回應：「救災工作如火如荼，外交上的防災跟救災同樣重要。」

中南部豪雨成災，意外引發邱議瑩與韓國瑜之間的口水戰，民進黨立委邱議瑩批韓國瑜在水災當天，出席國民黨議員參選人活動熱舞，直言「高雄人不需要這樣的市長候選人」；韓國瑜開記者會反擊，強調參加的活動都是殘障人士，他只去10分鐘，為了推銷高雄，跳不到1分鐘舞，若重新再來一次，他還是會為了振興高雄觀光而參加這個活動。

韓國瑜更表示：「邱議瑩選區在美濃，我去美濃勘災，不理解她是什麼思考來指責我，她自己本人有沒有勘災，我不知道，但我去邱議瑩選區勘災，這本來就是我該做的，每個人要跟自己選民交代。」

邱議瑩在批完韓國瑜後，隨即與立法院副院長蔡其昌等人出訪波蘭，網友不滿灌爆邱議瑩臉書；面對網友的怒火，邱議瑩打破沉默，在臉書表示，823災情傳出後，一直與團隊在高雄勘災，直到出發前的最後一刻，出訪後也交代團隊盯緊各項救災進度，讓她遠在波蘭也能掌握高雄的狀況。

邱議瑩強調這次參訪由立法院、外交部與波蘭政府等磋商多月促成，外交部相當重視這次來自波蘭眾議院的正式邀訪，要把台灣的聲音帶出去，她最後提到：「台灣的防災措施很重要、救災工作如火如荼，外交上的防災跟救災同樣重要。」