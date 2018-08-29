新竹縣政壇瘋傳林為洲將棄選 本人及陣營卻神隱失聯…

新竹縣政壇今晚瘋傳，原本堅持參選下屆新竹縣長到底的國民黨立委林為洲（中）明天將在立院黨團陪同下，召開記者會正式宣布退選，不過，林為洲及其團隊、甚至親近人士均神隱、失聯，迄今仍無回應。（資料照）

2018-08-29 00:09

首次上稿 23:48

更新時間 00:09

〔記者黃美珠／竹縣報導〕搓圓仔成功？新竹縣政壇昨晚瘋傳，原本堅持參選下屆新竹縣長到底的國民黨立委林為洲今（29）日早上10點，將在立院黨團陪同下，在立法院召開記者會正式宣布退選，理由可能就是「為了顧全大局」。記者查證此事一晚，林為洲及其團隊、甚至其親近人士均神隱、失聯，至今仍無回應。

很多乍聽此消息的人士都覺得錯愕，但是也有人回神後認為「不無可能」。理由很可能是上週國民黨主席吳敦義到新竹縣以「不登記，下屆就提名繼續當立委」的交換說奏效。

但也有不願具名者表示，林為洲近年總是有未經證實的財務不佳負面消息傳出，以致於令人懷疑會不會是缺乏「子彈」所以選不下去。

但相對於日前林為洲親自接受本報記者電訪詢問登記時間表，他以「基於戰術戰略考量」、「應該會在週四或是週五」、「時間再確定」等來做回應，似乎又顯得前述謠言無稽。

一名不願具名的知情者透露，這件事情其實是這1、2天才豬羊變色的，原本林為洲已經跟親近者敲定30日要到新竹縣選委會辦理參選登記，但據說是近日3個「前任」國民黨主席馬英九、洪秀柱以及朱立倫一起輪流勸退，要林為洲顧全大局，以確保新竹縣的藍天。

所以，林為洲才會從原來「選好」、「選滿」的態度，轉而決定不登記參選，而且於今天早上在立院透過黨團同志的陪同，用記者會方式公開對外說明。

不過，實際真相如何？還待其本人或輔選團隊出面對外說明。