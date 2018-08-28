藍營瘋傳總統笑災民 原來是有心人惡意改圖！

小英總統坐在裝甲車上，目光與路面上身穿白衣的民眾關懷致意（右圖），裁切後的畫面卻被人捏造成訕笑災民（左圖）。（圖擷取自「打馬悍將粉絲團」臉書粉絲專頁）

2018-08-28 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕小英總統近期內南下探視淹水災情，不料在藍營網路間竟開始瘋傳抹黑的造謠照片，畫面中可見蔡英文面露微笑站在雲豹甲車上行經積水地區，旁邊正有民眾騎著單車涉水，被詮釋為小英訕笑災民，畫面還調整成黑白色調；但其實還原完整的畫面，當時小英總統是和另一位民眾致意。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼文指出，這張總統府釋出的照片中可見到小英總統在甲車上，正俯瞰畫面右側，淹水的路面上有2人騎著單車與總統搭乘的甲車同向涉水，最右邊身穿白上衣的民眾也轉頭與小英互相致意，「民眾跟總統笑著打招呼，蔡英文笑著回應」，當時雙方互動的畫面，卻被有心人士惡意裁切，還改為黑白照片。

經竄改後，這張照片最右方與總統互動的白衣民眾被裁掉，僅留下甲車旁藍衣民眾頭低低地騎車涉水，有心人士還詮釋成總統看到災民慘況竟還笑出來，照片在網路上火速流傳，不少藍營人士也趁機大作文章，散佈不實言論；粉專直說「這真是太惡劣了」。

另一個臉書粉絲專頁「網路謠言終結者」也舉例，總統府釋出許多小英勘災的照片，依照順序前後，可以看到但藍營人士只看到小英總統通過積水地帶卻沒下車，痛批「台灣淹水，最爽的、最快樂的就是國民黨啦，國民黨急著動員媒體一起造謠呢」。

「打馬悍將粉絲團」臉書粉絲專頁貼文：

「網路謠言終結者」臉書粉絲專頁貼文：