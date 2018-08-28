大小老婆都幹過議員 夫妻3人已幹6屆再拚連任！

尋求連任的苗栗縣議員湯維岳（中），由大老婆湯劉秀美（右）及小老婆羅碧玉（左）陪同辦妥參選登記。（記者張勳騰攝）

2018-08-28 17:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕尋求連任的苗栗縣議員湯維岳今天由大、小老婆湯劉秀美、羅碧玉陪同登記參選，他們是苗栗政壇公開的「三人行」，夫妻3人共當過6屆縣議員，感情相當好，選舉時一起抬轎，登記完成後，3人同聲高喊「1人當選，3人服務」，繼續爭取為選民服務的機會。

湯維岳出身苗栗政治世家「湯家班」，父親湯運來生前曾任3屆苗栗市民代表，並當過苗栗市代表會副主席，弟弟湯奇岳也擔任過苗栗縣議員。

湯劉秀美、羅碧玉高中畢業後即到湯家經營的公司分別當業務員及會計，與湯家長子湯維岳日久生情，73年湯維岳與湯劉秀美結婚，3人同住至今，感情相當好，是苗栗政壇公開的「三人行」。

湯劉秀美、羅碧玉兩人對外以姊妹相稱，她們說，姊妹倆從沒有爭吵過，一人煮菜，另一人就洗碗，並輪班照顧小孩，跟丈夫外出或參加活動，也常是三人行。

湯劉秀美從第12屆縣議員起連任4屆，第16屆改由「妹妹」羅碧玉參選，湯劉秀美帶著羅碧玉四處拜票，標榜「1人當選，2人服務」，羅碧玉也高票當選縣議員，湯維岳後來也高票當選第18屆縣議員，這次將尋求連任。