帶著新竹經驗... 林智堅開胖卡幫鄭朝方「導航」

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方步出「胖卡」向支持者揮手。（記者黃美珠攝）

2018-08-28 12:38

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨籍新竹市長林智堅今天成了該黨新竹縣長參選人鄭朝方的「司機」！他帶著自己一手創造的「崛起中的新竹經驗」，手開「胖卡」把鄭朝方「導航」送到新竹縣選委會，親手交付給新竹縣的鄉親，懇託鄉親接手，於11月24日把鄭朝方送進新竹縣政府！

這場頗有「微電影」FU的活動，是民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的登記參選造勢會。

前述的溫馨接送情始於縣市交界的頭前溪畔，林智堅脫下西裝外套充當鄭朝方的司機，一路從新竹市把鄭朝方送到新竹縣。

鄭朝方說，他今天的登記參選之路，林智堅選用具有勤勞、創造、還有執行力的「胖卡」來提攜。一路也分享他這4年來治理新竹市的經驗，還用1首林智堅很喜歡的歌，「要用最真誠的倔強勿忘初心」來期勉他把縣政做好。

鄭朝方說，現階段或許有很多新竹縣的鄉親在擔心年輕人當縣長，但林智堅以4年的表現讓新竹市民看到了當時的「百日奇蹟」變成的政績，他也自許要成為下一個林智堅，讓新竹縣變成新竹市，讓大新竹一起共好。

林智堅則說，鄭朝方跟他都是新世代的政治工作者。他們對於台灣這塊土地和自己的家鄉充滿熱情，對於自己家鄉公共建設的停滯導致城市發展遲緩感到憂慮。

所以他2014年在一片不被看好下逆轉勝，用1014票之差當選了新竹市長。相信現在很多人都看到了新竹市的改變，相信很多新竹縣民應該也希望新竹縣的未來也能加速改變。現在機會來了，今年的選舉就是新竹縣要改變的關鍵時刻。

他還說，鄭朝方決定投入選舉第一時間就來找他商談，他鼓勵鄭朝方，但也明白點出這一路的挑戰和辛苦，勉勵無論如何要義無反顧向前行。至於他除了要拜託所有新竹縣的鄉親當鄭朝方的後盾和分身，把他送進新竹縣政府。

他自己也允諾，會把他治理新竹市4年、「崛起中的新竹經驗」毫無保留的跟未來入主縣府的鄭朝方分享，讓鄭朝方可以無縫接軌上手縣政，省去當年他剛面對市政時的摸索和請益時間。

林智堅也說，別人眼中擔心的「年輕」，其實就是鄭朝方的「本錢」！就以他剛入主市府，有時光看公文就要忙到凌晨1、2點鐘為例，只有年輕人才有好的精神和體力。

也只有年輕人才有新的思維、新想法可以突破過去舊的沈痾，找到新的方向，這對新竹縣這個全國非常有未來性的科技大縣只有好處。