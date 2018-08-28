涂醒哲登記連任 強打嘉市不淹水有感政績

尋求連任的嘉義市長涂醒哲由妻子鄭玉娟陪同登記。（記者丁偉杰攝）

2018-08-28 11:20

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕今天是年底多合一選舉登記第2天，尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲上午9點由妻子鄭玉娟及多位「台灣隊」議員參選人陪同到市選委會完成登記，823豪雨嘉市相對其他縣市而言災情輕微，涂醒哲等人手拿寫著「流下汗水，揮別淚水，讓嘉義市不淹水」手舉牌，向選民訴求有感政績，涂信心滿滿地說，除了連任市長，也要拿下議會過半席次。

嘉義市長選戰在昨天登記首日，已有退出國民黨、以無黨籍身分參選的市議長蕭淑麗、國民黨提名的前市長黃敏惠及無黨籍「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」等3人登記；涂醒哲說，選在今天8月28日登記，諧音「發又發」，希望他與所有「台灣隊」議員參選人全部都當選。

涂醒哲說，嘉市已完成全市77段雨水下水道清淤、清淤量總計約2萬噸，823豪雨零星地區半夜雖積水，但水退很快，不影響市民白天生活機能，全市尚有24％地區未建置雨水下水道，會評估建置必要性，已向中央提出建置嘉市為海綿城市做法，減少水患為害，而縣市交界紅瓦里淹水，將與嘉縣一起整治區域排水。

涂醒哲在支持者及嘉市小英之友會成員簇擁下完成登記，北榮里長黃福林、市政顧問黃朝雲等人到場力挺，黃福林說，該里位於北排C支線源頭，經過市府2年來整治、清淤，長安街1巷不再淹水，肯定涂醒哲治水成果。黃朝雲說，涂醒哲是會做事的市長，他支持有在做事的人。隨後涂醒哲等人以車隊在市區掃街拜票。