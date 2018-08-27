徒步登記參選縣長 劉曉玫：這是一條信仰之路

劉曉玫今徒步至選委會登記參選花蓮縣長，過程步伐穩健、眼神充滿堅定，展現必勝決心。（記者王峻祺攝）

2018-08-27 11:12

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣五合一選舉登記首日，民進黨籍花蓮縣長參選人劉曉玫今在國策顧問盧博基、立委蕭美琴等人陪同下，自縣議會徒步走到縣選舉委員會登記參選，途經縣府大門時，感慨「這是一條信仰之路」，強調未來有信心改變花蓮困境，讓下一代看見未來。

劉曉玫今早與盧博基、蕭美琴及多名綠營縣議員和鄉鎮市長、民代參選人，集結縣議會，在細雨中徒步至選委會進行登記，沿途士氣如虹，行經縣府大門時，步伐穩健、眼神充滿堅定，展現必勝決心。

「德不孤，必有鄰！」劉曉玫說，24歲從政至今，有著很深的感觸，一個人要有理想很容易，但要能夠堅持理想20多年，是必須經過考驗的，尤其在社會和政治工作上，就像宗教信仰一樣，必須腳踏實地慢慢走，才會獲得認同，讓愈來愈多人加入隊伍，將力量發揮出來。

她強調，花蓮經濟就業狀況每況愈下，年輕人在家鄉找不到好工作，只能外移到其他大城市，導致長輩和青年分隔兩地，隔代教養問題日益惡化，只有縣長輪替換人做，才有進步的一天。

劉曉玫說，未來照顧長者和弱勢絕不停止、不縮水，孩子的營養午餐不但免費，還會比現在更優質，並友善協助企業到花蓮投資，提升整體就業機會，展現經濟契機，讓下一代看見花蓮未來，從體質層面徹底改變花蓮困境。

國民黨花蓮縣黨部表示，參選縣長的立委徐榛蔚，預計在29日上午10時登記。