時代力量跨海插旗 推出澎湖縣議員參選人蔡尚至

時代力量在澎湖推出唯一參選人蔡尚至，以打破議會黑箱為政見主軸。（記者劉禹慶攝）

2018-08-26 13:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時代力量澎湖唯一推出縣議員參選人蔡尚至，今日成立競選辦公室開幕茶會，時代力量執行黨主席黃國昌、秘書長陳惠敏現身力挺，明日陪同登記及在馬公北辰市場造勢，蔡尚至主打「打破議會黑箱」政見為競選主軸。

以土生土長的澎湖囝仔自居的蔡尚至，世居在馬公市安宅里，祖父為海二廠退休人員、父親則是警務人員，蔡現為內政部澎湖老人之家心理輔導師，有鑑於2014澎湖選出19席議員，有5名當選無效，加上澎湖縣議會拒絕地方媒體直播，因此讓蔡尚至萌生轉戰政壇意念，今年披掛時代力量戰袍出征。

時力主席黃國昌力挺蔡尚至改革議會決心，在立法院，目前已落實會議直播，但在目前的澎湖縣議會，究竟議員如何處理各種民生議題、政府預算，卻都看不到。尚至過去與地方媒體共同要求議會直播，就是希望能讓鄉親認真檢驗議員的表現。雖然時代力量立法院黨團總召徐永明提案修改《地方制度法》、要求明定地方議會須直播的法案尚不知何時能通過，但地方議會無須等待中央立法，就已經可以做得更多。

最後，黃國昌、陳惠敏與蔡尚至，一起進行競選辦公室開幕儀式，將議會模型周圍的黑幕撕開，象徵「打開議會黑箱」，時代力量也希望民眾能給尚至機會，支持改革的力量進入議會！明日黃國昌及陳惠敏會陪同蔡尚至前往澎湖縣選委會登記，並在馬公北辰市場拜票。