蔡英文搭裝甲車勘災 泡水災民怒罵：下來用走的

總統蔡英文今天到嘉義縣布袋鎮勘災時，搭乘雲豹8輪裝甲車巡視災情，被當地雙腳泡在水中鄉親怒罵「要勘災就下來走！」蔡英文應鄉親要求，涉水慰問受災戶。（記者曾迺強攝）

2018-08-25 20:51

首次上稿 19:14

更新時間 20:47

〔記者曾迺強／嘉義報導〕水淹南台灣，即便今天天氣放晴，嘉義縣布袋鎮永安里、東港里、過溝地區、東石鄉東崙村、西崙村、掌潭村等地水勢仍不退，總統蔡英文今天到嘉義縣布袋鎮勘災時，搭乘雲豹8輪裝甲車巡視災情，被當地雙腳泡在水中鄉親怒罵，「要勘災就下來走！」蔡英文也應鄉親要求，涉水挺進受災戶慰問。

雲豹車開了60公尺後，多名永安里、東港里民拉起封鎖線，阻裝甲豹車前進，並要求總統下來體驗淹水的感受，甚至有人怒嗆，「再開進來就把我輾過去」！

隨行的立委陳明文、蔡易餘及多名地方人士居中協調，但里民仍堅持總統要下車勘災，蔡英文在裝甲車調頭迴轉後，穿著雨鞋涉水，民眾起初還憤怒叫喊，「來我家看慘況」，蔡英文在維安人員引導下，涉水在村莊停留，並至5個家戶內慰問，約15分鐘才回到裝甲車，最後有鄉親向蔡英文說加油。

總統府發言人黃重諺則說，由於勘災的社區積水狀況較廣，為了儘速抵達勘災點，在救災單位建議下，分別以高底盤大型軍卡、輪型甲車，搭載總統及媒體記者一行人到勘察點，抵達勘察點後，總統即與媒體記者全程涉水探視受災民眾，並多次進入民眾住所，了解災損情形。

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嘉義縣布袋鎮永安里、東港里今天仍泡在水中。（記者曾迺強攝）