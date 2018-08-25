賴揆宣布淹水戶救助2萬 農損也將補助

賴揆宣布受到淹水之苦的一般民眾，行政院給予每戶2萬元救助金，淹水戶視情節並可得到租稅減免；農損部分，也已請農委會啟動「農業天然災害救助辦法」，儘速提供農民補助。圖為賴清德今日前往嘉縣視察。（記者王善嬿攝）

2018-08-25 15:05

〔記者李欣芳／台北報導〕關切熱帶性低氣壓帶來豪雨災情，行政院長賴清德今天到雲林、嘉義、台南及高雄勘災。賴揆宣布受到淹水之苦的一般民眾，行政院給予每戶2萬元救助金，淹水戶視情節並可得到租稅減免；農損部分，也已請農委會啟動「農業天然災害救助辦法」，儘速提供農民補助。

賴揆下午也在臉書上表示，「我也提醒國人，根據中央氣象局預報，未來4天各地都可能會有豪大雨，請民眾持續留意相關天氣動態和即時訊息」。

賴清德上午在視察嘉義縣埤子頭排水滯洪池預定地時表示，行政院會責成各部會跟地方政府合作，並接受台灣社會的意見，在離災、防災、救災及重建等方面，將台灣打造為更具有韌性的國土、每一縣市成為韌性城市。

賴揆強調，已請農委會啟動「農業天然災害救助辦法」，與地方政府聯繫、合作，迅速作業並解決問題，儘速提供農民補助，以協助農民啟動下一波耕作。

他也宣布，對於受到淹水之苦的一般民眾，行政院也給予每戶2萬元的救助金，請各縣市政府、鄉鎮公所及村里長協助彙整資料申請補助。受淹水影響的住戶，視情節可得到租稅減免；房屋如需重建，也可得到利息補貼。政府有完整的制度，並與地方政府合作，協助民眾迅速恢復正常生活。

未來治水防災方面，賴揆說，政府會加強落實「逕流分擔、出流管制」措施，加強公共建設區域的滯洪功能；私人開發區會施行分流管制，盼達到加強區域排水治理，以及流域整合治理目標。

隨後，賴院長前往嘉義朴子市農損現地視察時表示，這次豪雨使畜牧業也受到重大影響，感謝國軍弟兄全力支援清運及消毒工作，避免天然災害後續引起的疫情。賴院長強調，針對災後復原協助，行政院與地方政府會持續合作，不僅是一般農業，也會協助畜牧業與漁業，希望儘速幫助受災農民。

稍晚，賴揆前往雲林縣元長鄉客子厝排水勘災時指出，政府會持續落實治水工程，另短期應急工程可將現有水利工程串聯成系統性的防水工程，也有其成效，請經濟部水利署與地方政府合作。此外，雲林縣已達到「農業天然災害救助辦法」現金救助與低利貸款標準，將協助地方政府儘速辦理。