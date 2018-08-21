中國再拔我邦交國 陸委會：操弄「銳實力」的掠奪

2018-08-21 12:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國再出手斷我邦交國薩爾瓦多，陸委會對於中共當局粗暴封鎖我國際生存空間的霸權，表達強烈抗議與譴責。陸委會聲明指出，中共變本加厲操弄「銳實力」的「掠奪」，意圖擴張其對外戰略勢力，國際社會與台灣均已正視到此一霸權作為。

陸委會表示，中共不斷強奪我邦交國，意圖壓迫台灣屈從其政治主張，再次印證北京方面對台海情勢的錯判。中華民國政府對於粗暴封鎖我國際生存空間的霸權，表達強烈抗議與譴責。

陸委會強調，對岸無視我政府持續釋出和平對話的善意，一再打壓屈辱台灣，是惡意破壞台海及區域和平穩定的亂源。北京當局「口蜜腹劍」傷害台灣民眾情感與權益，台灣只會更加堅定團結，兩岸心理距離也只有愈來愈背離。

陸委會指出，中共當局屢藉相關國家選舉、政治轉型及經濟發展之際，以「金錢外交」介入與干預他國政治，透過高額貸款及基礎建設投資等方式威逼利誘，變本加厲操弄「銳實力」的「掠奪」，意圖擴張其對外戰略勢力，國際社會與台灣均已正視到此一霸權作為。陸委會更認為，當前中國大陸充斥寧左勿右氛圍、機關部委競逐爭功，造成決策混亂、毫無章法，缺乏全局思維，終將自食惡果。

陸委會重申，中華民國政府將堅持捍衛國家主權尊嚴及民眾權益福祉，推動政策不會改變。台灣有自我防衛的堅定信念，也有民主體制反對中共粗暴作為。我們正告對岸，絕對不要任意踩踏台灣人民的尊嚴與生存意志，打壓威逼無法挫折我們堅強的信念，台灣更不會在壓力下屈服。政府也將團結朝野各界一心，並與國際社會友我力量結合，共同為台灣未來的生存發展努力。