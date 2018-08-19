吳敦義批蔡英文無能又霸道 民進黨：想想當初為何落敗

國民黨主席吳敦義今天在黨全代會上，批評蔡政府無能。（記者簡榮豐攝）

2018-08-19 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨全國代表大會在今天（19日）舉行，主席吳敦義在致詞時表示，日後將努力把國民黨改革成「真正與國民同呼吸的黨」，會上也批評蔡英文領導的政府團隊施政無能又霸道。對此，民進黨發言人何孟樺反駁，表示別忘了過去馬政府執政的那8年，造成台灣經濟停滯不前，國民黨不但沒有反省在2016年政黨輪替的原因，還想重回過去那條經濟凋敝的老路，要吳敦義好好想想，不要自欺欺人！

綜合媒體報導，國民黨主席吳敦義於今天的國民黨全代會上大肆批評蔡政府無能，現下台灣社會不論治安、經濟、社會都很差，其行政效率在國際貨幣基金組織（IMF）評比也落後；兩岸關係更沒有像蔡英文當初向人民允諾的「維持現狀」，反而開始倒退。吳表示，反觀馬政府執政8年期間，社會與民生相較起來較為安定與和諧，而馬當初上台時有54個簽證國家，卸任時達到164國，可見台灣得到世界的好感在馬任內達到高峰；面對兩岸關係應當再回到「一中各表」的「九二共識」，希望蔡政府能夠有自覺。

民進黨發言人何孟樺反擊，要吳敦義不要再自欺欺人，當初人民用選票讓國民黨敗陣，就是因為那8年台灣經濟成長率不到1%，他們提出的經濟政策導致耽誤國家經濟轉型，低薪結構因此深化，經濟開始停滯；而吳口中所謂的「九二共識，一中各表」，連中共都不承認，呼籲國民黨切勿再背離民意，多傾聽人民心聲，否則人民就會覺得國民黨根本沒有好好反省2016年完敗的原因。

何孟樺更進一步表示，蔡政府上任後，經濟成長率已經連續四季超過3%，甚至贏過韓國；失業率3.76%，創下17年來最低；基本工資調漲幅度也比馬政府執政8年都還高；股市上萬點超過一年了，依然維持著，這些都顯示民進黨比國民黨還會拚經濟。而北京當局近年打壓動作頻頻，不管是惡意阻撓台中東亞青運停辦，或是脅迫國際航企更名事件，這些近乎霸凌的行為，吳敦義卻隻字未提。

她強調，吳敦義今天的致詞內容，不難看出他對國政沒方向，而民進黨做到了那些國民黨沒做到的事，像是軍公教年改制度、不當黨產處理條例與促進轉型正義條例通過、政黨法、財團法人法等立法改革，這些都是為實現一個公平正義的社會。