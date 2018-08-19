謝立功參加全代會 要讓基隆重返藍天

國民黨基隆市長參選人謝立功參加國民黨全代會，謝立功第一位上台，希望揮棒能為基隆立功開創新局。（謝立功競選總部提供）

2018-08-19 17:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功，今天和國民黨推出的縣市長參選人一同參加國民黨第二十屆第二次全國代表大會時，身為台灣頭的國民黨基隆市長參選人，謝立功第一位上台，以強而有力的姿態，代表國民黨擊出第一支全壘打，希望能一棒定江山，打出「開港都新局，為基隆立功」的局面，讓基隆重返藍天。

謝立功在全代會上，難得與高雄市長參選人韓國瑜同台，二人除了互相加油打氣外，謝立功並當面邀請韓國瑜有空到基隆，韓國瑜也欣然接受，一定會抽空到基隆。

由於二人參選的都是台灣南北二大港口的都市，昔日的高雄港曾經是世界第四大貨櫃港，基隆港也曾排名世界第七大，雙雙擔負台灣經濟發展的重責大任，但如今南、北二大港口的發展卻令人擔憂。

謝立功說，韓國瑜批評高雄市又老又窮，基隆更不遑多讓，幾十年都沒有改變，遠遠落在其他縣市之後，尤其，這4年也沒有較大的基礎建設，有的只是擦脂抹粉的表面功夫。

謝立功說，未來如果二人都當選市長，一定會想方設法尋求各種有利的條件，讓南、北二大商港密切的合作，重新找回基、高二港昔日的榮景，再創台灣經濟的繁榮。