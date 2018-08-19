為高市議員選將黃捷站台 黃國昌：時力參選人不只年輕...

黃國昌今南下高雄為時力高市議員參選人黃捷站台（記者王榮祥攝）

2018-08-19 11:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量主席黃國昌今南下高雄為時力高市議員參選人黃捷站台，他笑說外界好奇時力參選人多很年輕、是要用年輕當招牌嗎﹖但他想宣告，時力參選人絕對、絕對不只是年輕。

時代力量下屆高市議員選舉共推出3位參選人，分別為25歲的黃捷（鳳山區）、32歲林子盟（左營、楠梓區）、36歲林于凱（三民區），今天是黃捷舉行鳳山競選辦公室開幕茶會，時力主席黃國昌專程南下站台。

他致詞時強調，外界覺得時力議員參選人都那麼年輕，難道要用年輕當招牌媽﹖他想跟各位報告，時力參選人絕對、絕對不只是年輕。

黃國昌表示，年輕不只是年紀，還有我們對新政治的想像與希望，他並介紹黃捷學經歷，台大公共衛生與社會系雙主修，目前仍在攻讀台大環境衛生所碩士班，曾任時代力量立法院黨團助理，在立院黨團服務期間參與過勞基法、空污法等條文修正，太陽花等學運、社運也參與其中。

黃國昌指出，他一路前往競選辦公室路上，感慨自己對不起黃捷，沒給她足夠資源，因為沿路的選舉看板數量嚇死人，那麼多看板、那麼多錢，接下來怎麼玩﹖黃國昌也呼籲高雄鄉親力挺時力參選人，讓時力優質議員一起做新政治表率。