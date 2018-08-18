總統肯定調升基本工資：改善低薪又不影響國際競爭力

2018-08-18 09:35

〔特派記者蘇永耀／貝里斯報導〕總統蔡英文在當地時間17日與隨團媒體茶敘指出，基本工資調整要考慮總體經濟和企業競爭力問題，國發會和中央銀行都做過評估，「以現在提高的幅度來看，確實是適切的。」

勞動部16日召開基本工資審議委員會，決議月薪部分從現行新台幣2萬2000元，調至2萬3100元，漲幅5％；時薪部分則由現行140元調升至150元，仍需提報行政院決定。

蔡總統與隨團媒體茶敘指出，勞資協商尤其在基本工資協商，沒有一次雙方是皆大歡喜的，這類協商雙方都不會滿意，但勉強可以接受，這次也不例外。

總統表示，這次調漲基本工資，主要是經濟有好轉和成長，政府認為應該要讓勞工分享經濟發展的果實，讓台灣逐步脫離當前低薪處境，這是政府不變的態度，基本工資在行政院宣布全套處理低薪方案中，是蠻重要的一個做法。

總統說，基本工資調薪，要一起考慮總體經濟和企業競爭力問題，尤其是國發會和中央銀行都做過評估，「以現在提高的幅度來看，確實是適切的，從總體經濟和企業競爭力各種角度，是我們可以做得到的。」

總統表示，這次調薪是一個既能改善低薪情況、又不至於影響台灣國際競爭力、經濟成長之餘有足夠彈性空間來做的事情，青年人的低薪問題確實是大家要正視的問題，基本工資調升，某種程度來講有助解決低薪問題，但不是唯一。

總統進一步解釋，稅改過程中，政府對中低收入者的稅賦，提供減稅或免稅方案；對於幼兒照顧負擔，行政院也宣布方案，給有幼兒養育負擔的年輕父母進一步協助；社會住宅也加快速度，讓社會住宅加速到位，提供年輕人負擔得起、在都會裡安全舒適的家。

總統表示，政府努力改善青年低薪，基本工資只是其中之一，這次基本工資調升，有時薪調漲部分，很多年輕人是打工族，她希望讓讓較多行業的時薪人員，薪資可以被適當調高。