韓國瑜：在等民進黨第一句對他讚美的話

2018-08-17 17:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市議會民進黨團今早批評韓國瑜的主張，是「樂透經濟學」，將把高雄變成「又賭、又黃、又扯」；韓國瑜下午受訪時挖苦說：「我一直在等民進黨有人對他說出第一句讚美的話。」

高雄市議會民進黨團今天上午召開記者會，批評韓國瑜繼提出「摩鐵摩天輪」、「太平島股票上市」後，又加碼主張旗津建賭場，將把高雄變成「又賭、又黃、又扯」！

韓國瑜今天下午陪同國民黨主席吳敦義，參加高雄市商業會的活動，回答媒體詢問時表示，如果用相同標準，民進黨團應該對日本的安倍首相開砲，最近日本剛核准通過要設置3座Casino（賭場），還有新加坡也合法設立了。

韓國瑜說，他只是先拋出一個小小的幼苗，成熟的構思都還沒有說出來，民進黨就對他猛開砲。

他挖苦說：「我一直在等民進黨有人對他說出第一句讚美的話，我參選以來始終在讚美陳其邁，如果民進黨有人願意對我說第一句讚美的話，我一定給對方鼓掌。」

今天適逢七夕情人節，韓國瑜不忘推銷他的愛情產業鍊，他說，如果當選高雄市長，高雄將會是第一個把「愛情」包裝成觀光愛情產業鏈的城市，未來會有很多少男少女、熱戀中的情侶，參加高雄的愛河之旅，以後七夕情人節，歡迎大家到高雄的愛河過節。