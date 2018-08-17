丁守中遇統神 讚網路直播平台與評論也是好職業

2018-08-17 13:56

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中為搶攻年輕票群不斷出招，今天一早前往漫畫博覽會與年輕朋友互動並提出自己的動漫電競政見，會中丁見到電競網紅「亞洲統神」，丁說，網路直播平台和評論也是很好的職業，統神就是很好的示範。

丁守中曾在廣播節目中提到，只要年輕族群的票再衝5%就穩贏，丁近日不斷對年輕族群主動出擊，除了Line官方群組升級引起話題外，今天還到世貿一館參加2018漫畫博覽會，並提出自己的動漫電競政策。

丁守中在漫畫博覽會中與年輕人積極互動，其中一名國中二年級的女學生認出丁守中，還介紹自己喜歡的漫畫給他，丁守中今天也提出動漫電競相關政見，他說，動漫電競受到許多年輕人喜愛，也是現在的發展趨勢，他會從4個層面來培養年輕人，給予他們更多訓練，讓他們的興趣能跟職業結合，包含軟體技術、硬體及周邊應用產品，舉辦電競賽事，及網路平台直播和評論領域。

丁守中在會場中看到正在舞台上講評遊戲的「亞洲統神」張嘉航，丁守中表示，網路直播平台和評論也是很好的職業，鼓勵年輕人朝向這個領域發展，統神就是一個很好的示範，未來市府也會有相關作為，亞洲統神讓年輕人有更大的發揮空間。

媒體詢問丁現在市政府對於電競動漫發展有什麼要改進加強的？丁守中表示，應該要找出更多空間來辦理動漫電競展覽，例如將閒置場館、傳統市場更新。丁守中也說，市府還能結合觀傳局和文化局，針對國內原創設計的電競動漫，結合台北的景點和美食，結合創意產品和台北市的行銷。

媒體提問台北市長柯文哲善於變裝融入年輕族群，丁怎麼沒有變裝參加漫畫博覽會？丁守中表示，我們不變裝，我們變政策，讓年輕朋友感受到實質作為，把年輕人發揮創意行銷到全世界。

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