獨家》行政執行署兵分多路 查封國民黨智庫、黨部貼封條

行政執行署台北分署今日派人至國民黨智庫「國家政策研究基金會」貼上查封封條，並禁止國民黨毀損封條標示。（記者陳鈺馥攝）

2018-08-17 11:50

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨「轉帳撥用」日產變賣獲利，被黨產會追徵8.6億元拒繳，行政執行署去年查封松山區黨部、國民黨智庫等建物，今日上午再度大動作依法張貼查封封條，下一階段將執行拍賣。

據透露，行政執行署台北分署今日兵分多路至松山區黨部、國民黨智庫國家政策發展基金會，及位在萬華、文山、松山區的黨工宿舍，逐一張貼查封封條，禁止義務人國民黨移轉。

行政執行署台北分署封條上載明，「台北市中正區杭州南路一段16號，經本分署實施查封在案，禁止義務人移轉或為其他處分，如有損壞、除去或汙穢本查封標示，或為違背效力之行為，依刑法第139條規定，處一年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金」。

對於智庫被查封的原因，國民黨行管會主委邱大展上午受訪低調表示，仍在了解當中，下午他將出面召開記者會說明。

除了先前因為要被追徵8.6億元，已有被查封的黨產成功拍賣出去，行政院不當黨產處理委員會上月再針對國民黨出售舊中央黨部大樓（現為張榮發基金會大樓），認定占有國有地，無權占用、借用及租用，決議追徵11億3900餘萬元，讓黨內不禁感嘆屋漏偏逢連夜雨。