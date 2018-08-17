吳益政公布民調僅6.8％ 退出高雄市長選戰

2018-08-17 12:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕以無黨籍身分參選高雄市長的市議員吳益政，今天公布最新民調，他只得到6.8%支持度，落後陳其邁的33.5%、韓國瑜的25.7%，由於未超過10％門檻，吳益政也宣布退出高雄市長選戰。

親民黨籍的高雄市議員吳益政，此次以無黨籍身分參選，他今天公佈8月8日到8月15日進行的民調結果，委託「十方民意與政策資訊公司」執行，調查結果完成1347份，信心水準95%，正負誤差2.7%。

民調結果顯示，吳益政、陳其邁、韓國瑜的支持度，分別為6.8%、33.5%、25.7%，但有34%的受訪者未表態。

以原高雄縣市的地理區劃來看，韓國瑜在原高雄市的支持度28.5%，在原縣21.4%；陳其邁在原高雄市31.9%，原縣35.9%；吳益政在原高雄市8.3%，原縣4.4%。

吳益政今天宣布，由於6.8%的民調支持度，並未達到先前設定的10％門檻，硬選下去頂多10%、12%，他將遵守約定，退出今年的高雄市長選舉。

至於支持他的6.8%民眾，在他退選後如何轉向？吳益政說，約有一半不表態，另各有1/4，分別支持陳其邁與韓國瑜。

被問到這段期間的心路歷程，吳益政當場流下男兒淚，並數度哽咽，他強調「不是為了不參選而流淚，而是希望兩黨參選人能不辜負人民期待，停止作秀。」

吳益政指出，民進黨在高雄執政20年，對高雄的建設有正面的部分，必須給予肯定，但也產生許多問題，必須更謙卑的傾聽民眾聲音，充分溝通解決，不能因為穩定的支持者，產生傲慢心態。

而國民黨作為最大反對黨，應該提出比民進黨更好的政策，政黨輪替才有意義。吳益政認為「韓國瑜憑著個人特質與媒體熱度，已成為高雄市民對執政黨不滿的情緒出口，但還不足以吸引中性選民，贏得大選。」

吳益政說，韓國瑜的許多發言，在以年輕人為主的網路社群引起不滿，應更深入了解高雄問題，提出具體可行的政策。

退出高雄市長選戰後，吳益政仍將投入年底的市議員選戰，但因親民黨提名作業已截止，他是以親民黨或無黨籍身分參選，仍待與親民黨部協調。