全國最小投開票所在這裡？ 不到10坪 「神明監票」

台南市中西區尊王公壇投開票所不到10坪，投票模擬動線繞經神桌很特別。圖為中央選舉委員會主委陳英鈐（中，白襯衫繫領帶）昨天南下視察「全國超迷你」場地。（記者洪瑞琴翻攝）

2018-08-16 18:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央選舉委員會今天正式公告，107年地方公職人員選舉11月24日舉行投票，由於今年選舉可能與公投同日投票，各投開票所投票動線規劃與選務人力增加，台南市中西區尊王公壇投開票所不到10坪，要容納19名選務人員與選民進出投票，可說是「超級任務」！

今年選舉若有與公投同日投票，投票流程是採先「選舉領、投」完後，再進行「公投領、投」，等於是一個投開票所，同地隔開地方公職人員選舉與公投投票區，動線規劃必須流暢。

尊王公壇不到10坪，地方選舉與公投投票動線規劃繞經神桌一圈，宛如「神明監票」，超神氣！台南市另一處「迷你」投開票所是安平區國平里活動中心長青文康室，面積僅約10坪，則將派駐20名選務人員。

台南市選委會說，中央選委會主委陳英鈐昨天南下視察場地開票模擬作業，對於地方選舉與公投投票進行順暢表達肯定，值得其他縣市小型投開票所參考，兩種投票併行不成問題。

選委會說，雖然年底公投綁大選，選務工作與責任比歷屆選舉吃重，招募選務人員不易，但目前已招募到所需人力的9成8比例，各區公所將會再透過社區社團或醫院行政人員管道招募，屆時人力到位沒問題。