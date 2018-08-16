到各局處掃街固票？柯P：了解市政還不錯

2018-08-16 15:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底台北市長選戰白熱化，藍綠白各陣營進入緊鑼密鼓階段。本報今獨家報導，現任市長柯文哲鴨子船水，表面冷看其他兩政營搖旗吶喊，私下卻賣力跑行程，已鮮少親自主持會議，還到各局處「掃街」拜訪。不過柯今受訪則指會議大部分都還是自己主持，不曉得報導哪來的，至於到各局處拜訪，是因為他發現到各基層問問，可以更了解市政，還不錯。

柯文哲上午出席產發局「「美好關係Ⅱ閱讀空間快閃計畫」活動後接受媒體聯訪，被問及選戰進入百日倒數，他有沒有打算跨縣市輔選？柯表示接下來應該還有一場在台中的簽書會，以及一兩場演講，還沒開始想輔選的事情。

但若國民黨高雄市長參選人韓國瑜邀他站台，卻沒有找丁守中？柯笑著要媒體別問這麼難的題目，他和韓的私交很好，還去過韓家，私交歸私交，這樣就好。

至於美麗島電子報董事長吳子嘉指柯接下來2個月的輔選行程，一旦跨縣市輔選，就很有可能是想挑戰總統大位。對此，柯文哲曖昧回說，「我看不一定。」

此外，本報今報導，柯文哲近期積極跑行程，幾乎不太親自主持會議，另也安排到各局處「掃街」。柯文哲今則語帶不解稱不曉得那個報導內容是從哪裡來的，會議大部分還是自己主持；以前辦那個便當會，都是跟科長以上，很少有機會問到最基層，工作有啥問題 後來到各基層問問看，可以更了解市政細節，還不錯。