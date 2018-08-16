年底九合一選舉倒數100天 中市議員參選人周永鴻喊出迎接勝利

2018-08-16 14:36

〔記者歐素美／台中報導〕年底九合一選舉，進入倒數100天，台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員參選人周永鴻，今天召開「在地希望，我來守護」記者會，喊出「神岡先贏、大雅起飛、潭子崛起」口號，前神岡鄉長劉八郎、前市議員許水彬及前縣議員林竹旺等皆到場站台；周永鴻則強調，選戰進入倒數計時，「不只要決戰100天，更要迎接勝利」。

周永鴻的記者會，今天請來許多小朋友到場提供「願望」，許多學童寫下「不用考試也能就讀好學校」，還有人想「考上音樂班」或「希望附近有電影院」等，民眾則祝福周永鴻「高票當選」，周永鴻則承諾，在從政的路上，會讓大家離夢想越來越近。

前神岡鄉長劉八郎、台中市工商發展投資策進會副總幹事許水彬及前台中縣議員林竹旺等稱讚周永鴻年輕有活力，曾任民進黨中央黨部青年部主任及台中市民政局長，可帶動地方發展，為地方帶來新氣象，呼籲大家將周永鴻送進議會。

周永鴻表示，他和妹妹由媽媽獨立撫養長大，小時候生活困苦，經常搬家，繳不出學費，幸靠著獎學金完成台大碩士學業，原本計畫出國攻讀博士，因母親罹癌，為照顧母親而留在台灣，但媽媽還是在今年初去世。

他說，自己是社會栽培長大，希望當選議員回饋社會，孩子是國家的未來，所以特別邀請小朋友到場，希望可以聽聽他們的願望，並為給他們更好的未來而打拚。