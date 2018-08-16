台商屢遭中國霸凌 綠委轟國民黨：組團參訪 怎麼跟人家聊的？

民進黨立委林靜儀。（資料照）

2018-08-16 13:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國持續對台灣進行打壓，台商企業85度C連鎖咖啡店也受到影響，民進黨立院黨團今天召開記者會痛斥中國不理性的霸凌，民進黨立法院黨團副書記長林靜儀質疑，國民黨立委在立法院休會第二天就跑到中國參訪，是怎麼跟人家聊的？

總統蔡英文出訪過境美國洛杉磯，途中購買85°C咖啡，卻被中國網友指85度C為台獨企業，中國85度C隨後發表聲明「支持九二共識」、秉持「兩岸一家親」。總統府譴責中國大陸「這類侵擾市場秩序與言論自由的作法不當」。

民進黨立院黨團今（16）日召開「團結台灣 強力譴責中國霸凌」記者會，林靜儀指出，全球民主國家不會做出這麼粗暴不理性的動作。她也直言，立法院休會的第二天，國民黨立委就組團到中國，當時中國正在對於外籍航空施壓去除「台灣」名稱，去的國民黨立委是否有反映？

林靜儀也舉例說，6月國民黨立委到中國、7月台灣的東亞青運主辦權就被取消，南投縣民和國中濁岸合唱團在維也納的演出也被取消，國民黨6月時去中國是怎麼跟人家聊的？是鼓勵繼續杯葛、粗暴對待台灣國民嗎？

林靜儀呼籲，中國的行為，是他國對於我國民選總統以及產業、企業、國民非常粗暴的干預，在國際政治上非常粗魯、不友善，國內朝野政黨應一致對外，對內團結。

而美國、中國正在打中美貿易戰，林靜儀表示，中國拿台灣企業、藝人、產業出氣，非常不可取，對於中國的種種霸凌行為，她要表達強烈抗議，也對台商與海外企業表達支持與不捨。