台灣立首座慰安婦像 日本：一直誠實面對、盼獲台灣正面評價

馬英九（右）週二參加台灣首座慰安婦銅像揭幕儀式。（高思博辦公室提供）

2018-08-16 11:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨協助下，台南林百貨前豎立起台灣首座慰安婦像。日本台灣交流協會對此表示，日本已透過亞洲女性基金業務誠實面對，包括發放補償金與遞交歷任總理道歉信等；日本了解慰安婦問題傷害眾多女性名譽及尊嚴，將繼續努力面對，也希望日本做法能得到台灣友人的正面評價。

國民黨台南市黨部協助下，台南慰安婦人權平等促進協會於本周二國際慰安婦紀念日，在台南市鬧區設置了台灣第一座慰安婦像，前總統馬英九出席揭幕；婦女救援基金會也前往日本交流協會抗議，要向日本討公道。台灣政府昨對此表示，沒有參與此事，立場不變，並將持續與日方協商。

日台交協昨天深夜透過官方網站與臉書專頁，對此事發表正式說明。日台交協表示，對於國民黨台南市黨部有關人員於眾多日本觀光客造訪的台南市鬧區設置慰安婦銅像，與日本政府的立場及過去作法相違背，本協會至感遺憾。

日台交協強調，日本國針對包含前台籍慰安婦在內的慰安婦問題，已透過「亞洲女性基金」的業務誠實面對。「亞洲女性基金」回應其在台呼籲的13名前慰安婦，每位發放代表日本國民補償心意之「補償金」200萬日圓及醫療福利協助300萬日圓等。當時，也將歷任內閣總理大臣表達歉意的信函交給每位前慰安婦。

日台交協說，日本國了解慰安婦問題為傷害眾多女性名譽及尊嚴的問題，對此一直誠實面對。日本國政府將繼續努力，同時希望日本的做法能得到台灣友人的正面評價。