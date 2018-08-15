台大校長遴選案 監委明可望提案糾正教部及台大

監察院調查台大校長遴選案爭議，明天將在教育文化委員會討論，據指出，調查報告直指，教育部在大學校長制度設計上有缺失，且台大在財金系教授管中閔的獨董等兼職申請核准過程也有瑕疵，監委可能將提案糾正台大與教育部，不過，是否通過糾正案，仍須視審查結果；而無論糾正案是否通過，明天下午都將舉行記者會對外公佈調查結果。（資料照）

2018-08-15 19:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院調查台大校長遴選案爭議，明天將在教育文化委員會討論，據指出，調查報告直指，教育部在大學校長制度設計上有缺失，且台大在財金系教授管中閔的獨董等兼職申請核准過程也有瑕疵，監委可能將提案糾正台大與教育部，不過，是否通過糾正案，仍須視審查結果；而無論糾正案是否通過，明天下午都將舉行記者會對外公佈調查結果。

據了解，對台大處理兼職處理流程，台大曾公開表示，在學校流程簽辦上，有9成以上教授兼職案皆採事後追認；但台大在2016年已修訂，兼職申請不能採事後追認，因此台大這種事後追認做法，是否違反自己的修法規定，是監察院調查報告主要重點。

更引爭議的是，台灣大2017年除聘請管中閔兼職，也聘台大電機系教授鐘嘉德，而在台灣大6月14日公告聘任管、鐘兼職時，鐘在6月9日就已取得台大電機系系務會議同意獨董、審計及薪酬委員3項兼職的核準；但管卻根本未申請薪酬、審議委員兼職，直到7月中，台灣大才向台大提出函請，管本人更到8月才提申請，明顯「可為卻不為」。