王世堅臉書再批柯文哲「浪費警力」 網友反應兩極

2018-08-15 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員王世堅日前才在政論節目上批柯文哲搭公車上班是「浪費警力」，今日王世堅又在臉書再度砲轟柯文哲為了塑造自己親民的形象，浪費了更多的社會資源。

王世堅今日下午在臉書表示，柯市長推廣大眾運輸是好事，但是柯文哲搭乘公車上班造成更多警力被調動，這點是需要被檢討的。王世堅也質疑，新聞局一再強調僅有一名隨扈隨行，但是市長住家周圍維安的制服、便衣警力難道都不算警力調動，而諸多警力資源難道都只是湊巧經過柯市長住所？

王世堅文末表示，首都市長當然有安危問題，一台公務車、司機與隨扈是每位地方首長合理的資源配置，但是柯文哲卻「沽名釣譽」，為了塑造自己的形象，增添更多的人力。且暴露自己每天行程，使得警方需調動更多警力來戒護，才是最大的問題。

而對於王世堅的貼文，網友在下方留言處議論紛紛，評價兩極，有人同意王世堅的論點表示「公車變成私人專車，對市民非常不公平，作秀過頭變成別人困擾，還自得其樂」、「柯這樣是浪費警力來沽名釣譽，稍微有點智慧的人都看得出來」。

但也有人批評王世堅「每天只會靠柯文哲搏版面」，且要王世堅拿出證據來「沒證沒據，空口白話」、「請你拿出證據來，不然就只是造謠博（搏）版面」、「謾罵市長，且所言不實，難道是一個議員該有的作為嗎」。