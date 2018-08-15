退將為共軍背書？郝柏村竟稱中國不會侵略其他國家

前行政院長郝柏村與另三名退將赴中國武漢參加「中華民族抗戰歷史教育與抗戰精神傳承研討會」。（資料照）

2018-08-15 12:57

〔記者鍾麗華／綜合報導〕前行政院長郝柏村去年率退將赴中參加「中華民族抗日戰爭史學術研討會」備受批評；不過，他近日仍與另3名退將赴中參加「中華民族抗戰歷史教育與抗戰精神傳承研討會」，根據中媒報導，郝柏村在受訪時表示，「今天所謂中國特色社會主義正是中國老祖宗『世界大同』的理想」；而共機頻頻繞台之際，郝竟稱「未來中國繼續強大了也絕不會侵略其他國家。」

今年是武漢會戰80周年，中國抗日戰爭史學會和台灣中華民族抗日戰爭紀念協會在8月10日至15日於武漢舉辦「中華民族抗戰歷史教育與抗戰精神傳承研討會」，邀請兩岸多位退將參加，台灣方面除郝柏村外，前國防部副部長王文燮、前陸軍總司令黃幸強、陳廷寵等人也與會。

郝柏村受訪時表示，台獨是不會成功的，唯有堅持九二共識，堅持兩岸關係和平發展，最終達致和平統一。所以最重要的，就是讓台灣人認識到台獨的害處。「台灣人投票的時候，就會把台獨勢力拉下台了。」

郝柏村指出，兩岸統一不是「大統小」，也不是「強統弱」，而是「是統非」。直到兩岸人民在是非問題上達成一致意見，也就是兩岸和平統一的時候。對於日前金廈通水，他說，「60年兩岸相互發射炮彈，今天能夠通水。這就說明兩岸都是中國人，終究是一家人。」