竹南代表會「護樹」擋預算 3000萬前瞻補助恐「泡湯」

竹南鎮公所擬於和興路段增設排水溝、整建人行道並移除現有路樹。（記者鄭名翔攝）

2018-08-14 18:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所5月獲經濟部工業局補助前瞻經費3000餘萬元，擬改善竹南工業區和興路段周邊環境，但竹南鎮民代表會堅持「護樹」，不願墊付配合款，以致工程至今毫無進度，補助款恐「泡湯」，讓地方人士大嘆可惜。

全長800多公尺的和興路，是竹南工業區與台13線及通往交流道的主要道路，但兩側排水溝已無法正常排水；而路段鄰近納骨塔普覺堂，民眾參拜時卻無平整安全的人行步道，因此，鎮公所也將人行道一併納入改善。

而和興路兩旁種植的蘋婆樹屬淺根性樹種，樹根成長浮凸破壞路面及人行道，且花朵、果實碩大，掉落路面常導致機車騎士輾過打滑摔傷，公所評估全面刨除現有路樹，改種其他合適樹種，打造成綠帶廊道。

計畫獲工業局以前瞻計畫補助3000餘萬元，再加上公所400萬配合款，共投入3500萬元，然而公所數度行文代表會盼同意墊付款項，卻代表會以護樹為由擱置，以致工程至今毫無進展，工業局第一期工程期限將開天窗。

代表會主席方進興說，路樹已栽種20餘年，部分居民盼能保留，護樹聯盟也頻頻關切，若公所肯保留路樹，代表會將立刻通過墊付款。方進興更批公所沒誠意溝通，才致工程陷入僵局。

鎮長康世明則大表無奈，強調移除現有路樹是為安全考量，未來也會栽種其他合適樹種進行綠美化，公所諮詢當地居民意見，也只有一人明確表達反對，如今連招標等前置作業都無法啟動，若工業局不同意展延，得來不易的補助款將「泡湯」，對地方建設實為一大損失。