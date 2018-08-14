侯友宜政見涉抄襲蘇貞昌 網友抓包「一張對比圖秒懂」

國民黨新北市長參選人侯友宜。（資料照）

2018-08-14 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕以「安居樂業」為選戰主軸的國民黨新北市長參選人侯友宜，為了能在全台最大票倉獲得勝選，日前也提出科技安全城、公托4年翻倍、公辦都更讓利、各區發展產業特色等「安居新北4政策」。沒想到遭網友抓包，竟是抄襲對手民進黨參選人蘇貞昌的政見。

據《鏡週刊》報導，侯友宜受訪時宣示，未來將透過整合情資、警力及快打部隊，讓新北市成為科技安全城，並配合公托4年翻倍、公辦都更讓利、各區發展產業特色等「安居新北4政策」，希望能獲得更多選民的支持。

臉書粉絲專頁「奉命刑事」拿侯友宜與對手蘇貞昌2人各提的政見，製作一張對比圖來做比較，並酸溜溜的說，「小時候老師就告訴我們，自己沒創意沒關係，先模仿有創意的同學就好，侯同學這樣抄蘇同學的就對了。」

民進黨立委段宜康也轉貼相關新聞，嘲諷「當了7年多的副市長，連政見都還得抄對手。侯友宜唯一值得被肯定的是：還好沒有抄錯！」網友也留言，「繼包租公、通靈王後，侯友宜又有新稱號抄襲王了」、「抄好抄滿抄抄抄」、「選舉就是這樣，好像跑步游泳一樣」。

對此，侯友宜回應，「我走自己的路！」表示自己當副市長7年來，像是國民運動中心、軌道建設、公共托育及托老政策等，都是老縣長時代沒有的。